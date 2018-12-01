Вести Кремля. Сливки. Невезучая Россия. Космические планы Рогозина
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 01.12 – события в РФ заставляют пересмотреть свои рационалистические взгляды, можно почти поверить в переселение душ. Дмитрий Рогозин уже сидит на упакованных чемоданах. И на этот раз лететь он собирается не на Мальдивы, а немножечко дальше – на Луну.
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Источник: 24 канал
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