Вести Кремля. Сливки. Невезучая Россия. Космические планы Рогозина

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 01.12 – события в РФ заставляют пересмотреть свои рационалистические взгляды, можно почти поверить в переселение душ. Дмитрий Рогозин уже сидит на упакованных чемоданах. И на этот раз лететь он собирается не на Мальдивы, а немножечко дальше – на Луну.

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