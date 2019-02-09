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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вести Кремля. Сливки: Ностальгия России за СССР. Цирк Путина

      Вести Кремля 50 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 февраля – в РФ продолжается большая битва за умы и сердца россиян, в этой битве все средства хороши, а особенно если они75-летней давности. У всех комиков России должны трястись коленки, так как у них появился незаурядный конкурент с невероятным админресурсом.

      Также в выпуске:

      Навальный решил рассказать всему миру, у кого среди российских чиновников квартира больше.

      Россия никак не может удовлетворить свои амбиции по завоеванию планеты.

      Российский премьер озвучил главную задачу для научной отрасли РФ: чтобы в других странах правильно называли таблицу, которую придумали в позапрошлом веке.

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      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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