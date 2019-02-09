Вести Кремля. Сливки: Ностальгия России за СССР. Цирк Путина
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 февраля – в РФ продолжается большая битва за умы и сердца россиян, в этой битве все средства хороши, а особенно если они75-летней давности. У всех комиков России должны трястись коленки, так как у них появился незаурядный конкурент с невероятным админресурсом.
Также в выпуске:
Навальный решил рассказать всему миру, у кого среди российских чиновников квартира больше.
Россия никак не может удовлетворить свои амбиции по завоеванию планеты.
Российский премьер озвучил главную задачу для научной отрасли РФ: чтобы в других странах правильно называли таблицу, которую придумали в позапрошлом веке.
Источник: 24 канал
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