Вести Кремля. Сливки: Новая жена для Путина. В России процветает демократия

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 ноября – Кабаева уже старая для вечно молодого Путина, поэтому теперь она будет для Медведева. А для Пини найдут новую. Демократия дошла и до подчиненных Путина. В России разрешили демонстрацию свастики

Также в выпуске: Туризм с огоньком. Лукашенко – мотиватор от Бога. Атака клонов в РФ. Путин становится ближе к людям. Космическое богатство Рогозина.