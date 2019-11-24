Вести Кремля. Сливки: Новая жена для Путина. В России процветает демократия
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 ноября – Кабаева уже старая для вечно молодого Путина, поэтому теперь она будет для Медведева. А для Пини найдут новую. Демократия дошла и до подчиненных Путина. В России разрешили демонстрацию свастики
Также в выпуске:
Туризм с огоньком.
Лукашенко – мотиватор от Бога.
Атака клонов в РФ.
Путин становится ближе к людям.
Космическое богатство Рогозина.
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