Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23 марта – у Филиппа Киркорова черная полоса в жизни – фанатов становится все меньше, муж бывшей бесится, а еще обвинили в плагиате песни. Для российских властей нет любимейшей игры, чем забавляться цифрами и чем их больше – тем лучше.
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Источник: 24 канал
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