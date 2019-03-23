Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23 марта – у Филиппа Киркорова черная полоса в жизни – фанатов становится все меньше, муж бывшей бесится, а еще обвинили в плагиате песни. Для российских властей нет любимейшей игры, чем забавляться цифрами и чем их больше – тем лучше.

Также в выпуске: Новая версия Советского Союза. Жириновский переименовывает Крым. Богатые пенсионеры России.