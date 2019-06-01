Вести Кремля. Сливки: Подарок для кошатника Медведева. Патриот-кутюрье Тимати
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 1 июня – совет глав правительств СНГ Бердымухамедов лично подвез Медведева. Также он подарил Дмитрию Медведеву собаку – чистокровного алабая. Тимати шьет одежду для армии России и ворует для этого принты у американцев. При этом Тимати откосил от армии из-за психических отклонений.
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Источник: 24 канал
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