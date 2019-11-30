Вести Кремля. Сливки: Преемник робота Феди. В России бьет – значит любит
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 30 ноября – Россия снова планирует полет робота в космос. Место Феди займет Артем, назван так в честь внука руководителя "Роскосмоса". Адепты РПЦ провели ряд митингов против закона о домашнем насилии.
Также в выпуске:
Лукашенко "оттяпал" Калининград.
Детская мечта Путина.
Кадыров пробрался в НАТО.
Освящение роботов в РФ.
Антиалкогольная кампания в России.
"Няш-мяш" – украинский агент.
Министр культуры РФ зависим от компьютерных игр.
VR-коровы наступают.
Русская медицина в руках супруги Черчилля.
Автомобили в России тушат фекалиями.
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