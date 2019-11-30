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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Вести Кремля
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Вести Кремля. Сливки: Преемник робота Феди. В России бьет – значит любит

      Вести Кремля 16 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 30 ноября – Россия снова планирует полет робота в космос. Место Феди займет Артем, назван так в честь внука руководителя "Роскосмоса". Адепты РПЦ провели ряд митингов против закона о домашнем насилии.

      Также в выпуске:

      Лукашенко "оттяпал" Калининград.

      Детская мечта Путина.

      Кадыров пробрался в НАТО.

      Освящение роботов в РФ.

      Антиалкогольная кампания в России.

      "Няш-мяш" – украинский агент.

      Министр культуры РФ зависим от компьютерных игр.

      VR-коровы наступают.

      Русская медицина в руках супруги Черчилля.

      Автомобили в России тушат фекалиями.

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля
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