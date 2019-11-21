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      Вести Кремля. Сливки: Профессор-убийца из Рашки. Невероятные открытия РФ

      123 Читати новину українською
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 ноября – министр культуры Мединский сказал на всю Россию, что "если вам так нравится Джокер, то почему вам так не нравится Олег Соколов?" Последний – профессор-убийца, если что. РФ поражает невероятными открытиями, недавно там представили пластмассовый мост. Правда, он будет очень редко работать.

      Также в выпуске:

      На немецкий крест.

      Ох**нный дедкин внук.

      Челобитная царю.

      Какая страна, такой интеллект.

      Клуб друзей Путина.

      Гриппом заболел – самострел.

      Позор предателям родины.

      Смотрите полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 16 ноября:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
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