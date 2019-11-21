Вести Кремля. Сливки: Профессор-убийца из Рашки. Невероятные открытия РФ
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 ноября – министр культуры Мединский сказал на всю Россию, что "если вам так нравится Джокер, то почему вам так не нравится Олег Соколов?" Последний – профессор-убийца, если что. РФ поражает невероятными открытиями, недавно там представили пластмассовый мост. Правда, он будет очень редко работать.
Также в выпуске:
На немецкий крест.
Ох**нный дедкин внук.
Челобитная царю.
Какая страна, такой интеллект.
Клуб друзей Путина.
Гриппом заболел – самострел.
Позор предателям родины.
Смотрите полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 16 ноября:
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