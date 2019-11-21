Вести Кремля. Сливки: Профессор-убийца из Рашки. Невероятные открытия РФ

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 ноября – министр культуры Мединский сказал на всю Россию, что "если вам так нравится Джокер, то почему вам так не нравится Олег Соколов?" Последний – профессор-убийца, если что. РФ поражает невероятными открытиями, недавно там представили пластмассовый мост. Правда, он будет очень редко работать.

Также в выпуске: На немецкий крест. Ох**нный дедкин внук. Челобитная царю. Какая страна, такой интеллект. Клуб друзей Путина. Гриппом заболел – самострел. Позор предателям родины. Смотрите полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 16 ноября: