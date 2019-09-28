Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28 сентября – делегацию из России опять не пустили в Нью-Йорк. После этого Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США в РФ. В Арктике моржи напали на катер ВМФ России. И потопили его.
Также в выпуске:
Теория имени Рогозина.
Россиянам не рады.
Трамп и экология.
Педируссия за два миллиарда.
Союзпечать не даст скучать.
Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 28 сентября 2019 года:
Источник: 24 канал
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