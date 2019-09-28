Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28 сентября – делегацию из России опять не пустили в Нью-Йорк. После этого Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США в РФ. В Арктике моржи напали на катер ВМФ России. И потопили его.

Также в выпуске: Теория имени Рогозина. Россиянам не рады. Трамп и экология. Педируссия за два миллиарда. Союзпечать не даст скучать. Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 28 сентября 2019 года: