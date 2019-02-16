Вести Кремля. Сливки: Путинская помощь Ким Чен Ину. РФ удивляет Маска

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 февраля – аукционы невиданной щедрости Москва устраивает практически ежемесячно, например, в январе простила Венесуэле миллиарды долларов долгов. А в этом месяце помог Ким чен Ину. Илон Маск смачно переплюнул российский космический двигатель, в Москве ответили беспилотным трамваем.

Также в выпуске: Отношения между Россией и Беларусью стали очень теплыми. Воноваться Путину вообще нечего, пока по земле ходит смертельно ядерный электорат. Солнечная экспедиция отложена. История России насквозь пронизана самозванцами и другими проходимцами, к этой компании может добавиться один телевизионный герой. Санкт-Петербург в блокаде: снегопада зимой чиновники совсем не ожидали.