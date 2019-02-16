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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вести Кремля. Сливки: Путинская помощь Ким Чен Ину. РФ удивляет Маска

      Вести Кремля 31 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 февраля – аукционы невиданной щедрости Москва устраивает практически ежемесячно, например, в январе простила Венесуэле миллиарды долларов долгов. А в этом месяце помог Ким чен Ину. Илон Маск смачно переплюнул российский космический двигатель, в Москве ответили беспилотным трамваем.

      Также в выпуске:

      Отношения между Россией и Беларусью стали очень теплыми.

      Воноваться Путину вообще нечего, пока по земле ходит смертельно ядерный электорат.

      Солнечная экспедиция отложена.

      История России насквозь пронизана самозванцами и другими проходимцами, к этой компании может добавиться один телевизионный герой.

      Санкт-Петербург в блокаде: снегопада зимой чиновники совсем не ожидали.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля Ким Чен Ын
      Источник: 24 канал
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