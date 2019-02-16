Вести Кремля. Сливки: Путинская помощь Ким Чен Ину. РФ удивляет Маска
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 февраля – аукционы невиданной щедрости Москва устраивает практически ежемесячно, например, в январе простила Венесуэле миллиарды долларов долгов. А в этом месяце помог Ким чен Ину. Илон Маск смачно переплюнул российский космический двигатель, в Москве ответили беспилотным трамваем.
Также в выпуске:
Отношения между Россией и Беларусью стали очень теплыми.
Воноваться Путину вообще нечего, пока по земле ходит смертельно ядерный электорат.
Солнечная экспедиция отложена.
История России насквозь пронизана самозванцами и другими проходимцами, к этой компании может добавиться один телевизионный герой.
Санкт-Петербург в блокаде: снегопада зимой чиновники совсем не ожидали.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии