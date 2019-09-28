Вести Кремля. Сливки: Рогозин станет мамой. Путин хочет по-моложе.
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28 сентября – любовь Рогозина к роботам заметили, наверное, все. Но теперь эта любовь перейдет на новый уровень. Путин парень холостой и может позволить себе что угодно. Поэтому обратился к опытной свахе Усмановой.
Также в выпуске:
Военные учения по-русски.
Зеленой карте – красный свет.
Шаманский тренд.
Котлетка за миллион.
Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 28 сентября 2019 года:
Источник: 24 канал
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