Вести Кремля. Сливки: Рогозин станет мамой. Путин хочет по-моложе.

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28 сентября – любовь Рогозина к роботам заметили, наверное, все. Но теперь эта любовь перейдет на новый уровень. Путин парень холостой и может позволить себе что угодно. Поэтому обратился к опытной свахе Усмановой.

Также в выпуске: Военные учения по-русски. Зеленой карте – красный свет. Шаманский тренд. Котлетка за миллион. Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 28 сентября 2019 года: