Вести Кремля. Сливки. России – безмяс. "Стук! Стук!" – "Уже плачУ!"
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24.08 – Россия мощно отвечает на ограничения Запада контрсанкциями, вот, например, Кремль ограничил импорт мяса из США, Европы и Бразилии. В результате – вместо мяса пьют водку. Вопрос трудоустройства снимается – за информацию о преступлениях силовики готовы платить до 150 тысяч долларов.
Также в выпуске:
Три духовные скрепы России – православную, ракетную, империалистическую – вместе может держать только "внешний враг".
"Калашников" – это бренд: создан картонный робот на погибель рода человческого.
"Английский язык в школах должен быть платным" – Жыриновский не умеет завидовать молча.
Источник: 24 канал
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