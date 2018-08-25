Вести Кремля. Сливки. России – безмяс. "Стук! Стук!" – "Уже плачУ!"

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24.08 – Россия мощно отвечает на ограничения Запада контрсанкциями, вот, например, Кремль ограничил импорт мяса из США, Европы и Бразилии. В результате – вместо мяса пьют водку. Вопрос трудоустройства снимается – за информацию о преступлениях силовики готовы платить до 150 тысяч долларов.

Также в выпуске: Три духовные скрепы России – православную, ракетную, империалистическую – вместе может держать только "внешний враг". "Калашников" – это бренд: создан картонный робот на погибель рода человческого. "Английский язык в школах должен быть платным" – Жыриновский не умеет завидовать молча.