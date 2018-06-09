Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 09.06 – благоустройство России зависит не так от Путина, как от Равшана с Джамшудом. Но в 2018 году мигрантов стало меньше: Госдума приняла законопроет об учете мигрантов в нежелых помещениях. В России появился свой вариант нашумевшей песни "This is America!" – "Это Россиюшка!" про балалайку, водочку, икорку, псевдопатриотизм и кровь.

Также в выпуске: Нет туалетам: Бог терпел, и ты терпи. Телефон позора. Портрет Путина – детское счастье. Усатый российский футбол. Как Путин пиарится на людях с проблемами со здоровьем.