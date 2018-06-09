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Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!

Вести Кремля 48 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 09.06 – благоустройство России зависит не так от Путина, как от Равшана с Джамшудом. Но в 2018 году мигрантов стало меньше: Госдума приняла законопроет об учете мигрантов в нежелых помещениях. В России появился свой вариант нашумевшей песни "This is America!" – "Это Россиюшка!" про балалайку, водочку, икорку, псевдопатриотизм и кровь.

Также в выпуске: 

Нет туалетам: Бог терпел, и ты терпи.

Телефон позора.

Портрет Путина – детское счастье.

Усатый российский футбол.

Как Путин пиарится на людях с проблемами со здоровьем.

 

Теги: Новости России Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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