Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 09.06 – благоустройство России зависит не так от Путина, как от Равшана с Джамшудом. Но в 2018 году мигрантов стало меньше: Госдума приняла законопроет об учете мигрантов в нежелых помещениях. В России появился свой вариант нашумевшей песни "This is America!" – "Это Россиюшка!" про балалайку, водочку, икорку, псевдопатриотизм и кровь.
Также в выпуске:
Нет туалетам: Бог терпел, и ты терпи.
Телефон позора.
Портрет Путина – детское счастье.
Усатый российский футбол.
Как Путин пиарится на людях с проблемами со здоровьем.
Источник: 24 Канал
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