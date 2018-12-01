Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 01.12 – сын пропагандиста Брилева имеет британское гражданство, а дочь Пескова, которая выросла в Париже, тосканские виноградники Медведева и другое, становится понятно – "русский мир" он весзде. Российский режиссер с большой буквы Никита Михалков засветился у Дудя и объяснил, почему без царя России – никак.
Также в выпуске:
Экономия по-русски.
Вечные герои России.
Грязный критик чистого разума.
Порэпить бюджетом.
Жанна Прохорихина занялась импортозамещением.
Источник: 24 канал
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