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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска

      Вести Кремля 47

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 15.12 – медицина России "самая лучшая в мире". Только она может исцелять людей скотчем, например, перевязывать раны или лечить переломы. Совсем скоро Челябинск может стать не таким уж и суворым, ведь в городе готовятся ввести новую экологическую реформу.

      Также в выпуске:

      Бакланы разрушили стадион.

      Шокирующие аппетиты Рогозина.

      "Милые" дети Путина.

      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 канал
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