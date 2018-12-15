Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 15.12 – медицина России "самая лучшая в мире". Только она может исцелять людей скотчем, например, перевязывать раны или лечить переломы. Совсем скоро Челябинск может стать не таким уж и суворым, ведь в городе готовятся ввести новую экологическую реформу.
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Источник: 24 канал
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