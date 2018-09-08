Вести Кремля. Сливки. Сталин – новый кумир Жириновского. Ленивые россияне
ВВ итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 08.09 – россияне положительно относятся к политике Иосифа Сталина, по этой причине одиозный Владимир Жириновский решил примерить на себя роль диктатора. Россия – особенная страна, только здесь народ может иметь аллергию на работу.
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Источник: 24 канал
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