Вести Кремля. Сливки: "Танцующая матка" на росТВ. Раскачка Путина
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23 февраля – отдельную часть своего послания Федеральному собранию Владимир Путин традиционно посвятил обещаниям в сфере здравоохранении. Особенно внимательно слушала его Елена Малышева. Володимир Путин ето мастер красноречия, ибо говорит он настолько скучно, что одним своим тембром может укачать целый зал зрителей.
Также в выпуске:
В России приучают на стакан с детства.
Россиян от гордости распело.
В Гаити полной грудью закричали: "Путин, помоги".
Новая русская диета.
Источник: 24 канал
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