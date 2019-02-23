Вести Кремля. Сливки: "Танцующая матка" на росТВ. Раскачка Путина

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23 февраля – отдельную часть своего послания Федеральному собранию Владимир Путин традиционно посвятил обещаниям в сфере здравоохранении. Особенно внимательно слушала его Елена Малышева. Володимир Путин ето мастер красноречия, ибо говорит он настолько скучно, что одним своим тембром может укачать целый зал зрителей.

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