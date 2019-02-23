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      Вести Кремля. Сливки: "Танцующая матка" на росТВ. Раскачка Путина

      Вести Кремля 54

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23 февраля – отдельную часть своего послания Федеральному собранию Владимир Путин традиционно посвятил обещаниям в сфере здравоохранении. Особенно внимательно слушала его Елена Малышева. Володимир Путин ето мастер красноречия, ибо говорит он настолько скучно, что одним своим тембром может укачать целый зал зрителей.

      Также в выпуске:

      В России приучают на стакан с детства.

      Россиян от гордости распело. 

      В Гаити полной грудью закричали: "Путин, помоги".

      Новая русская диета.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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