Вести Кремля. Сливки: Телепузики России. Уборка для Кадырова
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 15.12 – в РФ с давних времен, года так с 1991-го, существует культ телевидения который в последние годы витенил практически все. На уборку резиденции Рамзана Кадырова Россия потратит 51 миллион рублей из госбюджета. Наверное, глава Чеченской республики развел такой срач, что никакая уборщица не справится, а может просто нужна особая хозяйка.
Также в выпуске:
Немецкий шпион Путин.
Уникальность "Роскосмоса".
Избушка скандальной Захаровой.
Спасение железного человека.
Робот придет – порядок наведет.
Будущее российских ГРУшников.
Источник: 24 канал
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