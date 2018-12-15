Вести Кремля. Сливки: Телепузики России. Уборка для Кадырова

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 15.12 – в РФ с давних времен, года так с 1991-го, существует культ телевидения который в последние годы витенил практически все. На уборку резиденции Рамзана Кадырова Россия потратит 51 миллион рублей из госбюджета. Наверное, глава Чеченской республики развел такой срач, что никакая уборщица не справится, а может просто нужна особая хозяйка.

Также в выпуске: Немецкий шпион Путин. Уникальность "Роскосмоса". Избушка скандальной Захаровой. Спасение железного человека. Робот придет – порядок наведет. Будущее российских ГРУшников.