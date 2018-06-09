Вести Кремля. Сливки. Ярая Поклонская. Ким или не Ким

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 09.06 – может разрушить Крымский мост не цунами и не землетрясение, а одна целеустремленная женщина, которой осквернили самое святое – историческую память. Недавно топ-темой для российских СМИ была встреча Ким Чен Ына и Лаврова, но одна маленька деталь, которая проявилась на ТВ, ставит эту встречу под большой вопрос.

Также в выпуске: "Прямая линия" Путина. Пять минут удовольстви ядля Путина. Киселев – мастак виртуальности. Российские усы надежды. Скрытые таланты Кужугета. Охотники за поцелуями. Интервью с лапшою Путина.