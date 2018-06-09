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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Вести Кремля. Сливки. Ярая Поклонская. Ким или не Ким

Вести Кремля 35 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 09.06 – может разрушить Крымский мост не цунами и не землетрясение, а одна целеустремленная женщина, которой осквернили самое святое – историческую память. Недавно топ-темой для российских СМИ была встреча Ким Чен Ына и Лаврова, но одна маленька деталь, которая проявилась на ТВ, ставит эту встречу под большой вопрос.

Также в выпуске:

"Прямая линия" Путина.

Пять минут удовольстви ядля Путина.

Киселев – мастак виртуальности.

Российские усы надежды.

Скрытые таланты Кужугета.

Охотники за поцелуями.

Интервью с лапшою Путина.

Теги: Новости России Вести Кремля Ким Чен Ын
Источник: 24 Канал
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