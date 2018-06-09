Вести Кремля. Сливки. Ярая Поклонская. Ким или не Ким
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 09.06 – может разрушить Крымский мост не цунами и не землетрясение, а одна целеустремленная женщина, которой осквернили самое святое – историческую память. Недавно топ-темой для российских СМИ была встреча Ким Чен Ына и Лаврова, но одна маленька деталь, которая проявилась на ТВ, ставит эту встречу под большой вопрос.
Также в выпуске:
"Прямая линия" Путина.
Пять минут удовольстви ядля Путина.
Киселев – мастак виртуальности.
Российские усы надежды.
Скрытые таланты Кужугета.
Охотники за поцелуями.
Интервью с лапшою Путина.
Источник: 24 Канал
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