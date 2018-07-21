Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21.07 – все мировые лидер знают, что Путин любит опаздывать. Но нашелся тот, кто успешно бросил ему вызов – это Дональд Трамп. «Железный Арни» раскритиковал встечу Путина и Трампа. Он заявил, что президент США выглядел на прес-конференции как маленькая вареная макарошка.
Также в выпуске:
Муж и жена – одна сатана.
Медведев объявил о возвращении "крепостного права" для людей предпенсионного возраста.
Как в Росии смывали всякую нечесть.
Столетия назад один очень предприимчивый попик одним махом перевернул мировую историю.
Источник: 24 канал
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