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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка

Вести Кремля 110 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21.07 – все мировые лидер знают, что Путин любит опаздывать. Но нашелся тот, кто успешно бросил ему вызов – это Дональд Трамп. «Железный Арни» раскритиковал встечу Путина и Трампа. Он заявил, что президент США выглядел на прес-конференции как маленькая вареная макарошка.

Также в выпуске:

Муж и жена – одна сатана.

Медведев объявил о возвращении "крепостного права" для людей предпенсионного возраста.

Как в Росии смывали всякую нечесть.

Столетия назад один очень предприимчивый попик одним махом перевернул мировую историю.

 

Теги: Владимир Путин Вести Кремля Дональд Трамп
Источник: 24 канал
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