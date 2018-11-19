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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович

      Вести.UA 43 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести. UA" за 19.11 – в последнее время Яценюк развел изрядную медийную активность – завешал города билбордами со своим лицом, и активно катается с Омеляном открывать мосты и дороги. Оказалось, что все не так просто. Янукович – спортивный феномен, который каждый день проплывал 5 километров. Но на суде с заключительным словом ему не суждено было выступить, потому что почти умер.

      Также в выпуске:

      Юрий Бойко плевать на все хотел с высоты своих вышек.

      Заангажированный журналист 24 канала глазами Мартыненко.

      Теги: Новости политики Виктор Янукович Реклама Арсений Яценюк Вести.UA
      Источник: 24 Канал
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