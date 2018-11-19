Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
В свежем выпуске "Вести. UA" за 19.11 – в последнее время Яценюк развел изрядную медийную активность – завешал города билбордами со своим лицом, и активно катается с Омеляном открывать мосты и дороги. Оказалось, что все не так просто. Янукович – спортивный феномен, который каждый день проплывал 5 километров. Но на суде с заключительным словом ему не суждено было выступить, потому что почти умер.
Также в выпуске:
Юрий Бойко плевать на все хотел с высоты своих вышек.
Заангажированный журналист 24 канала глазами Мартыненко.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии