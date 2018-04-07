Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 07.04 – как ни странно, мечты феминисток о равной оплате труда воплотились в Украине. Здешние женщины могут зарабатывать не только так же, как мужчины, но значительно больше них. Вот например, жена Юрия Бойко. Политик Добкин станет литератором, однако писать будет не один и ищет нового Шевченко и Франко.

Также в выпуске: Теория лжи Тимошенко. Цирк под куполом. Сколевский Сорвиголова. Прокурор, увлекшийся клубничкой. Ровенские предприниматели зовут "русский мир".