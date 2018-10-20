Вести. UA. Жир. Именная одежда Билозир. Провал Семочко

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 20.10 – БПП может похвастаться женщиной, которая и поет, и была главным культурным менеджером страны, однако, и это еще не все, ведь Оксана Билозир посягает на славу модельера. Дом за 8 миллионов долларов, российские паспорта у близких, поездки в аннексированный Крым – это все о первом заместителе председателя Службы Внешней разведки Семочко.

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