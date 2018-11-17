Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 17.11 – годами Олег Ляшко был другом коров, лошадей, свиней и домашней птицы, но вот мир увидел видеоролик, в котором радикал готовит пищу в образе Аполлона. Олег Барна, который известен тем, что не умеет держать язык за зубами, решил отомстить.
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Сколько депутатов-миллионеров получают компенсацию за жилье.
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Источник: 24 канал
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