Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 17.11 – годами Олег Ляшко был другом коров, лошадей, свиней и домашней птицы, но вот мир увидел видеоролик, в котором радикал готовит пищу в образе Аполлона. Олег Барна, который известен тем, что не умеет держать язык за зубами, решил отомстить.

Также в выпуске: Сколько депутатов-миллионеров получают компенсацию за жилье. Трудная логика украинских чиновников. Темная сторона Пашинского. Суперсилы Гройсмана.