О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 13 декабря – узнайте дальше.

Читайте также "Единое е**ало", российский паспорт и жена в ОП: все, что известно о скандальном Гогилашвили

У Пальчевского произошел прорыв

У Андрея Пальчевского – настоящий прорыв. Государственный телеканал "Дом" за деньги налогоплательщиков запускает новое социальное шоу, которое он и будет вести.

Медведчук – против Украины в НАТО

Виктор Медведчук заявил, что Украина с НАТО – не по пути. Примерно 15 лет нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" рассказывает похожие тезисы.

Кива хочет судиться

В Bihus.Info заявили, что ошиблись в расследовании в отношении Ильи Кивы. Хотя журналисты извинились, а материал удалили, скандальный нардеп решил судиться.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 13 декабря: смотрите видео