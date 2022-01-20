О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 20 января – узнавайте в программе.

К теме Гордон утверждает, что офис его журналистов обстреляли: за дело взялась полиция

Рабинович говорит, что Запад "отшивает" Украину

Вадим Рабинович в который раз удивил неоднозначным заявлением. Политик от "Оппозиционной платформы – За жизнь" сказал, что Европа на протяжении последних несколько лет дает Украине "тыкву".

Шуфрич хочет купить спутниковую лицензию

После введения санкций телеканал Нестора Шуфрича "Первый независимый" закрыли. Однако он пообещал купить спутниковую лицензию, мол, для того, чтобы журналисты "могли выполнять свои профессиональные обязанности".

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