О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 9 февраля – узнавайте в программе.
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Самый преданный болельщик
Нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича заметили среди зрителей зимних Олимпийских игр в Пекине. Однако он, как председатель парламентского комитета, с 7 по 11 февраля должен работать в Верховной Раде.
Более 700 тысяч за Чауса
Жена экс-судьи Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, внесла за него залог в размере почти 718 тысяч гривен. Это и неудивительно, ведь женщина готова немало отдать, лишь бы узнать, где столько времени находился ее благоверный.
Искусственный интеллект в Раде
В Верховной Раде появился робот-спикер по имени Эндрю, который общается с гостями парламента. Искусственный интеллект реагирует на команды, а также умеет делать разнообразные "прогнозы".
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 9 февраля: смотрите видео