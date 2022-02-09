О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 9 февраля – узнавайте в программе.

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Самый преданный болельщик

Нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича заметили среди зрителей зимних Олимпийских игр в Пекине. Однако он, как председатель парламентского комитета, с 7 по 11 февраля должен работать в Верховной Раде.

Более 700 тысяч за Чауса

Жена экс-судьи Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, внесла за него залог в размере почти 718 тысяч гривен. Это и неудивительно, ведь женщина готова немало отдать, лишь бы узнать, где столько времени находился ее благоверный.

Искусственный интеллект в Раде

В Верховной Раде появился робот-спикер по имени Эндрю, который общается с гостями парламента. Искусственный интеллект реагирует на команды, а также умеет делать разнообразные "прогнозы".

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