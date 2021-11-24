Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 23 ноября – узнайте в программе.

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Антивакцинатор из ОПЗЖ

Депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская называет вакцинацию в Украине незаконной, хотя сама прививку сделала. Она даже пытается через суд отменить обязательную иммунизацию для учителей.

Забота о мусульманах

Нардеп президентской партии "Слуга народа" Николай Тищенко посетил Харьковский аэропорт. Он сообщил, что здесь обустроят место для молитвы мусульман.

Подставил Киву

Во время обысков у Ильи Кивы из-за незаконного обращения с оружием в дом пришел Вадим Рабинович. Он снимал видео на территории дома, а впоследствии журналисты Bihus.info выяснили, что этот дом незадекларирован.

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