Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 21 декабря – узнайте дальше.

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Кума Путина сломалась

В последнее время Оксана Марченко постоянно публикует посты с елками и ведет себя неадекватно. Не исключено, что именно она может организовать госпереворот, которого так боится президент Зеленский.

Заявления Арахамии противоречат обещаниям Зеленского

Давид Арахамия, несмотря на обещания Владимира Зеленского, выступил с заявлением, что нардепам не нужны открытые избирательные списки. А на следующие выборы "Слуга народа" мол планирует взять половину депутатов фракции.

Российские войска пытаются выдать за американцев

Суд России впервые предоставил доказательства присутствия российских солдат на оккупированном Донбассе, но очень быстро стер информацию со своего сайта. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Украине якобы находятся американские военные.

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