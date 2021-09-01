О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за 1 сентября – узнайте в программе.

К слову Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь, – Шкиряк и Шевченко устроили перепалку в эфире

Жена Козака полностью сменила имя

Жена нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака сменила имя, фамилию и отчество в России. Наталья Лавренюк стала Светланой Жучковой, чтобы обойти украинские санкции.

Образование от Юлии Мендель

Экс-спикер президента Юлия Мендель заявила, что будет учить взаимосвязям между бизнесом и государством. Мендель в конце сентября 2021 года хочет провести собственный тренинг.

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