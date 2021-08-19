О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 19 августа – узнайте в программе.

Читайте также Потеряли миллионы из-за санкций: счета Медведчука и Козака в белорусском банке заблокированы

СНБО занимается медсистемой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о реформировании медсистемы в Украине. Указ приняли на заседании СНБО 30 июля.

Варфоломей приедет в Украину

Вселенский патриарх Варфоломей прибудет в Украину накануне Дня Независимости впервые за 13 лет. Когда об этом стало известно, РПЦ начала организовывать ряд акций протестов.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Выпуск программы "Вести.UA" за 19 августа 2021 года: смотрите видео