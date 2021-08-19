О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 19 августа – узнайте в программе.
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СНБО занимается медсистемой Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о реформировании медсистемы в Украине. Указ приняли на заседании СНБО 30 июля.
Варфоломей приедет в Украину
Вселенский патриарх Варфоломей прибудет в Украину накануне Дня Независимости впервые за 13 лет. Когда об этом стало известно, РПЦ начала организовывать ряд акций протестов.
Выпуск программы "Вести.UA" за 19 августа 2021 года: смотрите видео