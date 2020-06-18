В выпуске "Вести.UA" за 18 июня – нардепы не поддержали обновленную программу действий правительства Шмыгаля. Однако это не означает, что правительство отправили в отставку. Шмыгалисты остались, даже больше, они будут выполнять ту же программу, которую не поддержал парламент. Однако их в любой момент можно уволить. Вакарчук готовит новый альбом, но текст в нем будет старый.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Искренняя встреча ОПЗЖопцев в Чернигове.