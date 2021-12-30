О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 30 декабря – узнавайте в программе.

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Наступательный Гордон

Дмитрий Гордон опубликовал совместное новогоднее фото с телеведущим канала "Украина 24" Василием Головановым. Гордон подписал фотографию текстом: "Мы наступаем. С грядущими".

Митинг из-за каналов

Пророссийский политик Нестор Шуфрич сообщил, что он вместе с подельниками собрался на митинг, чтобы "отстоять права". Мол, протест собрался из-за заблокированных каналов "Первый независимый" и UkrLive.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 30 декабря: смотрите видео