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К теме Святослав Вакарчук прокомментировал возвращение на "Голос страны"

Богатырева вернулась на госдачу

Раиса Богатырева теперь снова может проживать на госдаче. Соответствующее решение принял Голосеевский районный суд Киева. Соратница Виктора Януковича и члены ее семьи получили доступ к домовладению.

Блогерская "голодная тусовка"

Во Львове в День памяти жертв Голодомора блогеры-миллионники устроили эротическую вечеринку. Так праздновали день рождения Александра Залиско. Более того, происходило все в Доме ученых.

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