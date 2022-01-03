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В России "горело" из-за День независимости

Нашлись те, кому не понравилось празднование Дня независимости Украины. Российскую пропагандистку Ольгу Скабееву бомбило то, что наше государство провело военный парад.

Кива решил пострадать

Во время Дня независимости Илья Кива страдал и скучал. Скандальный политик сказал, что не будет праздновать этот день. Также его сильно донимало, что в небе над Киевом пролетел самый большой в мире самолет "Мрия".

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