О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в течение недели – в программе.
Обратите внимание Вести.UA: ОПЗЖ установила новый рекорд
Шуфрич сделал себе подарок
Нестор Шуфрич наговорил в Верховной Раде больше всех – его выступления за 2 года работы парламента в целом продолжались почти 16 часов. В то же время появилась информация, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" приобрел 60% акций скандального телеканала "Первый независимый".
Вероятная отставка Разумкова
Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова якобы планируют уволить с должности председателя Верховной Рады. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для его снятия.
Читайте также Несправедливо и неправильно, – Разумков обижен на" слуг", которые не пригласили его в Трускавец
Рудик – за "ЕС"
Кира Рудик, лидер партии "Голос", поддержала главу фракции "Европейская солидарность" в Харьковском областном совете Александра Скорика. Кандидатуру депутата выдвинули на должность мэра Харькова. Однако ситуация непонятна, ведь в 2020 году Рудик назвала Порошенко "еще большим врагом для "Голоса", чем Зеленский".
Космическая тема Зеленского
В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщили, что для Владимира Зеленского является приоритетом космическая тема. Президент якобы поставит задачу, чтобы в 2022 году запустили спутники.
Куплена массовка ОПЗЖ
"Оппозиционная платформа – За жизнь" отметилась очередным скандалом. ОПЗЖ устроила митинг с купленной массовкой, на протесте собрали даже иностранцев, которые не говорили ни на украинском, ни на русском.
Итоговый выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 2 октября: смотрите видео