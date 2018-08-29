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Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева

Вести.UA 105 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 29.08 – Министерство образования начало обсуждать новое украинское правописание, а на российском телевидении экспертом соловьиной стал Николай Азаров. Евгений Царев уже несколько лет коротает время то в Крыму, то России, а на днях сделал заявление, что Львов тоже не против перейти под власть Владимира Путина.

Также в выпуске:

Инна Богословская продолжила сезон политических драк.

Новые способы завоевывать электорат.

Теги: Николай Азаров Олег Царев Вести.UA
Источник: 24 канал
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