Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
В свежем выпуске "Вести.UA" за 29.08 – Министерство образования начало обсуждать новое украинское правописание, а на российском телевидении экспертом соловьиной стал Николай Азаров. Евгений Царев уже несколько лет коротает время то в Крыму, то России, а на днях сделал заявление, что Львов тоже не против перейти под власть Владимира Путина.
Также в выпуске:
Инна Богословская продолжила сезон политических драк.
Новые способы завоевывать электорат.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии