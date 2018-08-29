Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева

В свежем выпуске "Вести.UA" за 29.08 – Министерство образования начало обсуждать новое украинское правописание, а на российском телевидении экспертом соловьиной стал Николай Азаров. Евгений Царев уже несколько лет коротает время то в Крыму, то России, а на днях сделал заявление, что Львов тоже не против перейти под власть Владимира Путина.

Также в выпуске: Инна Богословская продолжила сезон политических драк. Новые способы завоевывать электорат.