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      Вести.UA: Батл между Зеленским и Путиным. Гройсман раскрыл свои карты

      Вести.UA 129 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 3 мая – нашлись соперники, которые рэп-батлы выведут на новый уровень. Путин не приветствует Зеленского с выборами и запретил экспорт нефти. Зато Зеленский увидел, как Вова подгорает и снова за свое. Если политическая сила Вакарчука никого не удивляет, то партия Владимира Гройсмана для многих стала неожиданностью. К слову, премьер уже не только всей страны.

      Также в выпуске:

      Зеленский передумал переносить Администрацию Президента, но придумал нечто иное.

      ГБР скоро начнет расследовать растрату средств при строительстве Киева тремя братьями и сестрой Лыбидь.

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      Теги: Владимир Зеленский Владимир Гройсман Владимир Путин Вести.UA
      Источник: 24 канал
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