Вести.UA: Батл между Зеленским и Путиным. Гройсман раскрыл свои карты

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 3 мая – нашлись соперники, которые рэп-батлы выведут на новый уровень. Путин не приветствует Зеленского с выборами и запретил экспорт нефти. Зато Зеленский увидел, как Вова подгорает и снова за свое. Если политическая сила Вакарчука никого не удивляет, то партия Владимира Гройсмана для многих стала неожиданностью. К слову, премьер уже не только всей страны.

Также в выпуске: Зеленский передумал переносить Администрацию Президента, но придумал нечто иное. ГБР скоро начнет расследовать растрату средств при строительстве Киева тремя братьями и сестрой Лыбидь.

Источник: 24 канал