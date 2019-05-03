Вести.UA: Батл между Зеленским и Путиным. Гройсман раскрыл свои карты
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 3 мая – нашлись соперники, которые рэп-батлы выведут на новый уровень. Путин не приветствует Зеленского с выборами и запретил экспорт нефти. Зато Зеленский увидел, как Вова подгорает и снова за свое. Если политическая сила Вакарчука никого не удивляет, то партия Владимира Гройсмана для многих стала неожиданностью. К слову, премьер уже не только всей страны.
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Зеленский передумал переносить Администрацию Президента, но придумал нечто иное.
ГБР скоро начнет расследовать растрату средств при строительстве Киева тремя братьями и сестрой Лыбидь.
Источник: 24 канал
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