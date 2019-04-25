Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 25 апреля – главный президентский трон в Украине уже занят. Поэтому противостояние перенеслось на кресла рангом ниже: трон спикера парламента у Парубия стремится забрать нардеп Писаренко. У Зеленского убеждают украинцев, что имеют силу и волю, чтобы победить коррупцию в Украине. В команде новоизбранного президента даже продемонстрировали, как это делать.

Также в выпуске: Фольклорный герой Владислав Мангер. Что будет делать Новинский после принятия закона о государственном языке.

Источник: 24 канал