Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 25 апреля – главный президентский трон в Украине уже занят. Поэтому противостояние перенеслось на кресла рангом ниже: трон спикера парламента у Парубия стремится забрать нардеп Писаренко. У Зеленского убеждают украинцев, что имеют силу и волю, чтобы победить коррупцию в Украине. В команде новоизбранного президента даже продемонстрировали, как это делать.
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Источник: 24 канал
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