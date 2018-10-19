Вести.UA. Электорат Ляшко. Связь Марченко с церковью
В свежем выпуске "Вести. UA" за 19.10 – Олег Ляшко всегда был известен своей любовью к старшему поколению, однако сейчас его приоритеты изменились и радикал прицепился к детям. Телеведущая, а с недавних пор еще и танцовщица Оксана Марченко удивила заявлением, что любовь к дорогим брендам ей привила церковь.
Также в выпуске:
"Гениальные" законопроекты от ополблоковцев.
Загребущие руки чиновников добрались до недвижимости.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии