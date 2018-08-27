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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию

Вести.UA 336 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 27.08 – Гройсману так захотелось нового фильма про Захара Беркута, что он сам решил участвовать в создании ленты. Омелян четко дал понять, что в планах – прекращение железнодорожного сообщения с Россией, а пока же тем, кто намылился ехать к врагу, просто отбивают желание адскими поездами в Мордор.

Также в выпуске:

Нестор Шуфрич – новый Робин Гуд.

Содействие избранным в Украине: детали в цифрах.

Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Вести.UA
Источник: 24 канал
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