Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию

В свежем выпуске "Вести.UA" за 27.08 – Гройсману так захотелось нового фильма про Захара Беркута, что он сам решил участвовать в создании ленты. Омелян четко дал понять, что в планах – прекращение железнодорожного сообщения с Россией, а пока же тем, кто намылился ехать к врагу, просто отбивают желание адскими поездами в Мордор.

Также в выпуске: Нестор Шуфрич – новый Робин Гуд. Содействие избранным в Украине: детали в цифрах.