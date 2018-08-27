Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
В свежем выпуске "Вести.UA" за 27.08 – Гройсману так захотелось нового фильма про Захара Беркута, что он сам решил участвовать в создании ленты. Омелян четко дал понять, что в планах – прекращение железнодорожного сообщения с Россией, а пока же тем, кто намылился ехать к врагу, просто отбивают желание адскими поездами в Мордор.
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Источник: 24 канал
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