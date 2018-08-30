Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин

В свежем выпуске "Вести.UA" за 30.08 – Гройсман недавно взялся советовать своим подписчикам в Facebook, какую музыку слушать. Теперь музыкального критика в себе открыл и нардеп Михаил Добкин. Радикальная партия – это зверинец. Никто из политиков не говорит о животных так много, как Ляшко. Другой же радикал вооружился клювом и крыльями.

Также в выпуске: Молодые персонажи в предвыборных списках. Чего не хватает поколению украинцев.