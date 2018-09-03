Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца

В свежем выпуске "Вести.UA" за 03.09 – Виктор Медведчук агрессивно возвращается в политику: купил телеканал, вошел в партию, отправил жену танцевать за мир в популярном шоу. А теперь начал играть рейтингами "очевидной" Тимошенко. Фишка его не в картошке и коровах, но образ дружной семьи Гриценко, которые работают в поле, чтобы не умереть голодной смертью, ярко рисуется в воображении избирателей.

Также в выпуске: Короволюбы и комбайнеры – старт политической осени. Патриарх Варфоломей намекнул Кириллу о томосе Украине, после чего не стало Кобзона и Захарченко.