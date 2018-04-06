Вести.UA. Неделя моды на телеканале "Рада". Цирк под куполом

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 06.04 – в феврале в Киеве состоялся Ukrainian Fashion Week. Уже апрель, на улице потеплело. А недели моды, например, еще можно еженедельно просматривать на телеканале "Рада". Украинский парламент часто работает по законам комедийного жанра. И хорошо, когда это проявляется не в законах, а ограничивается словесными батлами.

Также в выпуске: Предприниматели из Ровенской области предлагают Пасху с матрешками. Язык до Киви доведет.