Вести.UA. Неделя моды на телеканале "Рада". Цирк под куполом
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 06.04 – в феврале в Киеве состоялся Ukrainian Fashion Week. Уже апрель, на улице потеплело. А недели моды, например, еще можно еженедельно просматривать на телеканале "Рада". Украинский парламент часто работает по законам комедийного жанра. И хорошо, когда это проявляется не в законах, а ограничивается словесными батлами.
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Источник: 24 Канал
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