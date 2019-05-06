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      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО МЕГАН МАРКЛ
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      Вести.UA: Новое грустное шоу Зеленского. Поймай Ляшко, если сможешь

      Вести.UA 59 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 6 мая – после политики Зеленский вряд ли сможет вернуться к жизни комика, разве что создаст шоу "Растрогай депресанта", где активное участие будет принимать Парубий. Ляшко проигнорировал свидание с Зеленским и вообще заявил: бегать за ним – точно не будет!

      Также в выпуске:

      Зашкваренные предшественники лезут в Украину после победы Зеленского.

      Экскурсовод Кличко.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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