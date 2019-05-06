Вести.UA: Новое грустное шоу Зеленского. Поймай Ляшко, если сможешь

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 6 мая – после политики Зеленский вряд ли сможет вернуться к жизни комика, разве что создаст шоу "Растрогай депресанта", где активное участие будет принимать Парубий. Ляшко проигнорировал свидание с Зеленским и вообще заявил: бегать за ним – точно не будет!

Также в выпуске: Зашкваренные предшественники лезут в Украину после победы Зеленского. Экскурсовод Кличко.

Источник: 24 канал