Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни

В свежем выпуске "Вести.UA" за 12.11 – Годами Олег Ляшко был другом коров, лошадей, свиней и домашней птицы, но вот мир увидел видеоролик, в котором радикал готовит пищу в образе Аполлона. Олег Барна, который известен тем, что не умеет держать язык за зубами, решил отомстить.

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