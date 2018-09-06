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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко

Вести.UA 219 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 06.09 – Арсен Аваков закупил 55 подержанных вертолетов за 551 миллион евро, за эти деньги пенсионерам можно было тысячи лет выплачивать украинские пенсии. После смерти Захарченко испуганные террористы, как никогда, боялись наступления хунты и поэтому решили переименовать Донецк в честь своего предводителя.

Также в выпуске:

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Теги: Арсен Аваков Вести.UA
Источник: 24 канал
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