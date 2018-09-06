Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 06.09 – Арсен Аваков закупил 55 подержанных вертолетов за 551 миллион евро, за эти деньги пенсионерам можно было тысячи лет выплачивать украинские пенсии. После смерти Захарченко испуганные террористы, как никогда, боялись наступления хунты и поэтому решили переименовать Донецк в честь своего предводителя.

Также в выпуске: Украинский депутат в Крыму