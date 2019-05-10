20:46
10 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 мая
      Вести.UA: Спортивный тренд в политике от братьев Кличко. Качок Яценюк
      Вєсті.UA
      20:39, сегодня
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Вести.UA: Спортивный тренд в политике от братьев Кличко. Качок Яценюк

      Вести.UA 8 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 10 мая – Владимир Кличко может возглавить список партии "УДАР" на выборах в Раду. После такого объединения первым может пострадать Игорь Мосийчук, который имел конфликт с Виталием Кличко. После того, как Арсений Яценюк покинул пост премьер-министра, он активно занялся спортом. В социальных сетях Яценюк также публиковал весь сценарий тренировок.

      Также в выпуске:

      Ляшко человек, который ничего не показывает.

      Главный рокер страны Вакарчук в политике.

      blog_ava
      В МВФ назвали условие, при котором Украина получит новый транш
      сегодня
      462
      Теги: Игорь Мосийчук Арсений Яценюк Виталий Кличко Вести.UA
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      сегодня , 20:30 Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      Роман Маселко 14
      Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
      сегодня , 19:30 Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
      Альона Захарова 112
      Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на посту новоизбранный президент
      сегодня , 19:00 Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на посту новоизбранный президент
      Ірина Поліщук 425
      Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      сегодня , 17:00 Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      Павло Казарін 2401
      Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      сегодня , 16:30 Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      Сергій Лещенко 793
      Вести.UA. Рыжеволосая бестия Украины. Порошенко в ловушке
       4 сентября 2017 , 19:31
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
       1 апреля , 23:12
      Вести.UA. Лучшее. Новый стиль от Саакашвили. Крым получил благословение от Путина
       18 июня 2016 , 21:38
      Вести.UA. Порошенко – друг собак. Шелковый путь Ляшко
       20 ноября 2017 , 20:13
      Вести.UA. Борьба Ляшко за президентское кресло. Не шоколадные советы Супрун
       27 июля 2018 , 21:37
      Вести UA. Возвращение Нади. Бумеранг жизни Тимошенко
       13 марта 2018 , 22:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук