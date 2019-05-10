Вести.UA: Спортивный тренд в политике от братьев Кличко. Качок Яценюк

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 10 мая – Владимир Кличко может возглавить список партии "УДАР" на выборах в Раду. После такого объединения первым может пострадать Игорь Мосийчук, который имел конфликт с Виталием Кличко. После того, как Арсений Яценюк покинул пост премьер-министра, он активно занялся спортом. В социальных сетях Яценюк также публиковал весь сценарий тренировок.

Также в выпуске: Ляшко человек, который ничего не показывает. Главный рокер страны Вакарчук в политике.

Источник: 24 канал