Вести.UA: Спортивный тренд в политике от братьев Кличко. Качок Яценюк
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 10 мая – Владимир Кличко может возглавить список партии "УДАР" на выборах в Раду. После такого объединения первым может пострадать Игорь Мосийчук, который имел конфликт с Виталием Кличко. После того, как Арсений Яценюк покинул пост премьер-министра, он активно занялся спортом. В социальных сетях Яценюк также публиковал весь сценарий тренировок.
Также в выпуске:
Ляшко человек, который ничего не показывает.
Главный рокер страны Вакарчук в политике.
Источник: 24 канал
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