Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны

В свежем выпуске "Вести.UA" за 19.06 – Аваков готов к решительным свершениям. Он рассказал, что Харьковщина уже почти защищена от России. Украинцы привыкли, что политики не отличаются упорством, когда речь идет о выполнении обещаний. Хороший пример коллегам хотел показать Олег Барна, но все равно получилось как всегда.

Также в выпуске: Почему Борислав Розенблат любит украинскую землю.