Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны

Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество БарныВести.UA 44 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести.UA" за 19.06 – Аваков готов к решительным свершениям. Он рассказал, что Харьковщина уже почти защищена от России. Украинцы привыкли, что политики не отличаются упорством, когда речь идет о выполнении обещаний. Хороший пример коллегам хотел показать Олег Барна, но все равно получилось как всегда.
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Источник: 24 канал
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