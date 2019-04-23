Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23 апреля – Владимир Зеленский будет изучать украинский язык. Стандартная ситуация для Украины, когда государственный язык президент улучшает течение своей каденции. Дмитрий Разумков поблагодарил польского президента за приглашение посетить страну. Однако в ответе политтехнолог Зеленского обратился не к Анджея Дуде, а к "Дудю".
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Источник: 24 канал
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