Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 8 мая – перед выборами Владимир Зеленский и Петр Порошенко договаривались о месте и времени дебатов. Похоже подобная эпопея может произойти и с инаугурацией новоизбранного президента. У Надежды Савченко карьерный рост – она заявила о своих намерениях возглавить Минобороны и МИД Украины.

Также в выпуске: Илья Кива самый ярый из политиков-оптимистов. Новые свершения Омеляна.

Источник: 24 канал