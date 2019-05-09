Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 8 мая – перед выборами Владимир Зеленский и Петр Порошенко договаривались о месте и времени дебатов. Похоже подобная эпопея может произойти и с инаугурацией новоизбранного президента. У Надежды Савченко карьерный рост – она заявила о своих намерениях возглавить Минобороны и МИД Украины.
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Источник: 24 канал
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