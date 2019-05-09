20:06
9 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, сегодня
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, 8 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко

      Вести.UA 108 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 8 мая – перед выборами Владимир Зеленский и Петр Порошенко договаривались о месте и времени дебатов. Похоже подобная эпопея может произойти и с инаугурацией новоизбранного президента. У Надежды Савченко карьерный рост – она заявила о своих намерениях возглавить Минобороны и МИД Украины.

      Также в выпуске:

      Илья Кива самый ярый из политиков-оптимистов.

      Новые свершения Омеляна.

      blog_ava
      Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      сегодня
      3279
      Теги: Надежда Савченко Владимир Зеленский Вести.UA
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      На чолі з Порошенком: як Ахметов отримує мільярди гривень з податків українців
      сегодня , 18:00 На чолі з Порошенком: як Ахметов отримує мільярди гривень з податків українців
      Дмитро Гнап 264
      Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      сегодня , 17:30 Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      8298
      Пафосні заяви та невиконані обіцянки: чому Луценка необхідно звільнити з посади
      сегодня , 17:00 Пафосні заяви та невиконані обіцянки: чому Луценка необхідно звільнити з посади
      Віталій Шабунін 169
      "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию
      сегодня , 15:30 "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию
      Інна Жолобович 1161
      Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      сегодня , 15:03 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      Уляна Корицька 3279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук